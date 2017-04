Opnieuw illegale sigarettenfabriek opgerold

Nog geen anderhalve week na de vondst van een illegale sigarettenfabriek in Liessel heeft de fiscale opsporingsdienst FIOD gisteren opnieuw een illegale sigarettenfabriek aangetroffen. Dit keer in het Vlaamse dorp Zandvliet, bij Antwerpen.

Volgens Omroep Brabant is er een direct verband tussen de vondst van de fabrieken in Liessel en Zandvliet.

De FIOD onderzoekt of er ook verbanden bestaan met soortgelijke fabrieken die eind februari zijn opgerold in het Brabantse Spoordonk en eind januari in het Groningse Musselkanaal.

Accijns

De fabricage van sigaretten is interessant voor criminelen omdat het bijna niets kost om een sigaret te maken, maar de accijns in de winkel heel hoog is. Zo werd in de fabriek in Zandvliet dertig ton tabak aangetroffen. Het had de Belgische schatkist bijna 3,4 miljoen euro gekost als die rookwaar op de markt was gekomen.

De opgerolde fabrieken in Nederland verkeerden in verschillende fases van productie. Zo was die in Musselkanaal in vol bedrijf, daar werden ook vervalste merk-pakjes met sigaretten en accijnszegels aangetroffen. In Liessel zou de fabriek nog niet in gebruik zijn genomen.

In Zandvliet, Liessel en Musselkanaal zijn geen aanhoudingen verricht, in Spoordonk werden acht mensen aangehouden.