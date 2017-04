Goed nieuws: onderscheiding voor zieke Tijn en mannen #handinhand

Ook zijn we er afgelopen week achter gekomen dat we het vliegtuig naar New York moeten pakken om bij het beste restaurant ter wereld te kunnen eten: Eleven Madison Park. Het staat bovenaan in de toonaangevende top-50 van het Britse Restaurant Magazine. Volgens het tijdschrift biedt Eleven Madison Park de perfecte combinatie van gastvrijheid, lekker eten en heeft het een iconische locatie.

Het restaurant is gevestigd aan Madison Square Park in Manhattan, New York. In het NOS Radio 1 Journaal vertelde een Nederlandse vrouw dat haar man ('die nooit huilt') ooit tranen in zijn ogen kreeg van een gerechtje, zo lekker was het.

Lekker eten in Nederland

Wil je niet met het vliegtuig reizen? Dan kan je in Nederland naar nummer 34 op de lijst: De Librije in Zwolle. De Librije wordt geprezen vanwege zijn charismatische eigenaren, "die de Nederlandse keuken de afgelopen twintig jaar mede hebben gevormd". Volgens Restaurant Magazine combineren ze geweldig lokaal eten met zeer moderne technieken en opvallende ideeën.