Voor wie nemen de formatie-onderhandelaars hun telefoon op?

Voor veel van deze organisaties en bedrijven staat er deze formatie wat op het spel. Zo zal een nieuw kabinet naar verwachting het wetsvoorstel indienen dat moet voorkomen dat KPN, met financieel directeur Jan Kees de Jager (CDA) en commissaris Jolande Sap (GroenLinks), door een overname in buitenlandse handen terechtkomt. KPN is overigens tegen dat voorstel.

Werkgeversorganisaties Bouwend Nederland, met voorzitter Maxime Verhagen (CDA), en FME, met voorzitter Ineke Dezentjé Hamming (VVD), willen dat het kabinet het ontslagrecht versoepelt en zorgt voor een minder lange doorbetaling bij ziekte. En de VO-raad, met voorzitter Paul Rosenmöller (GroenLinks), wil dat middelbare scholen veel meer maatwerk aan leerlingen kunnen bieden, zodat leerlingen vakken kunnen volgen op verschillende niveaus.

Jesse Klaver

Veel sectoren hebben wel een of meer partijprominenten in de top van bedrijven of in de raden van toezicht. Met name de zorg en het onderwijs zijn goed vertegenwoordigd. Maar ook de cultuursector en omroepen hebben niet te klagen over hun politieke netwerk.

Opvallend is dat de vakbonden, die vooral banden hebben met PvdA en SP, niet in het overzicht staan. Dat wil niet zeggen dat ze meer op afstand staan. Zo was kersvers VVD-Kamerlid Dennis Wiersma voorzitter van FNV Jong, en was Jesse Klaver tot 2010 voorzitter van de CNV Jongeren. En CNV-voorzitter Maurice Limmen was ooit raadslid voor het CDA in Amsterdam.