Rijk wil slapende tegoeden naar zich toe halen

Het Rijk wil het beheer van slapende bank- en verzekeringstegoeden naar zich toe trekken. Minister Plasterk heeft banken en verzekeraars gevraagd om onbeheerde nalatenschappen over te dragen, bevestigt een woordvoerder na een bericht in het AD. Vermoedelijk gaat het om tientallen miljoenen euro's.

Plasterk houdt banken en verzekeraars het voorbeeld van De Volksbank voor, het moederbedrijf van SNS, ASN Bank en RegioBank, dat in handen is van de staat. Die droeg vorige maand 'slapende rekeningen' over aan het Rijksvastgoedbedrijf, dat ook onbeheerde nalatenschappen beheert en erfgenamen opspoort.

20 jaar

Volgens de wet vervalt het geld op een slapende rekening na twintig jaar aan de bank of verzekeraar. Die maken geen gebruik van deze verjaringstermijn. Als de rechtmatigheid van de claim kan worden aangetoond, keren ze tegoeden ook na die twintig jaar nog uit aan de rechthebbenden. Die moeten zich dan wel hebben gemeld.

Tegoeden op slapende rekeningen die bij het Rijksvastgoedbedrijf in beheer zijn, vervallen na twintig jaar aan de Staat. Die heeft er dan wel alles aan gedaan om rechthebbenden op te sporen.

Niet altijd blij

Een medewerker van het Rijksvastgoedbedrijf zegt in de krant dat zoektochten naar verwanten geregeld in een ver buitenland eindigen, zoals Indonesiƫ of een Caribisch eiland.

De telefoontjes uit Nederland worden niet altijd op prijs gesteld. Soms komt iemand erachter dat een overleden oom of tante een broer of zus blijkt te zijn of is er een misbruikverleden, waardoor een erfgenaam niets met een overledene te maken wil hebben.