Instagram, YouTube, Snapchat: Amsterdam dit weekend 'videohoofdstad'

Het is de vraag hoe de Nederlandse editie zal verlopen, VidCon draait in de VS al een paar jaar mee, en is daar ook een stuk groter. Hier komen naar verwachting zo'n 4000 geïnteresseerden op af. Het is daarmee kleiner dan Video Days, een soortgelijke conferentie in Duitsland, waar 20.000 mensen op afkomen.

Snel gegroeid

De online videowereld is relatief jong. Sinds ongeveer vijf jaar is het maken van een online video of vlog populair. In die korte tijd zijn sommige YouTubers enorm bekend geworden. Het hebben van honderdduizenden en zelfs miljoenen abonnees is niet gek.

Toch kunnen er slechts zo’n vijftig makers in Nederland echt van leven, schat Omar Kbiri. Hij heeft een eigen talentenbureau, Maak, en is de organisator van VEED. "Maar dat aantal zal snel groeien, denk ik."