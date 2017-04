Wekdienst van 8 april: dit gebeurde terwijl je sliep

Scholen lokken leraren met duizenden euro's aan premies

Scholen hebben er soms veel geld voor over om leraren aan te trekken. Dat meldt de Telegraaf. In de krant biedt een school uit Katwijk zelfs 10.000 euro voor een leraar wiskunde. In veel sectoren van het onderwijs is er een tekort aan leerkrachten.

'Syriƫ vliegt weer vanaf gebombardeerde basis'

Het Syrische leger vliegt weer vanaf de basis die gisteren door de VS met kruisraketten werd aangevallen. Dat meldt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten. De gevechtsvliegtuigen zouden doelen hebben aangevallen in de stad Homs.