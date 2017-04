Canadese serveersters bevrijd van hakkenplicht

Serveersters in de Canadese provincie British Columbia kunnen eindelijk op gympen naar hun werk, of welke schoenen ze ook maar willen. De wet moest daarvoor wel worden aangepast.

Tot dusver was het wettelijk verplicht dat serveersters hakken moesten dragen. Na protest door de Groene Partij zijn de regels nu aangepast.

Discriminatie

De zaak kreeg de aandacht toen een politicus van de Groene Partij zich verdiepte in de wet. Andrew Weaver kon zich niet voorstellen dat die nog steeds van kracht was. "Hoge hakken zijn onveilig op een vette vloer in de restaurantkeukens. En ze zijn onveilig omdat je negen uur lang een verkeerde druk uitoefent op je rug en voeten", zei Weaver.

Het provinciebestuur beaamt nu dat het bovendien om een discriminerende regel ging.

De nieuwe wet bevat nog altijd een serie regels voor schoeisel tijdens het werk. Die gaan nu allemaal over gezondheid en comfort: uitglijden, struikelen, elektrische schokken, enkelbescherming en steun voor de voeten.