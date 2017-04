Natgeregende betogers beloven meer acties tegen Bouterse

De regen op de vierde dag van protesten tegen de regering Bouterse weerhoudt duizenden betogers er vrijdag niet van om opnieuw de straat op te gaan. De stoet, die wel aanzienlijk kleiner is dan die van donderdag, trekt door het centrum van Paramaribo naar het kantoor van vicepresident Ashwin Adhin in het Regeringsgebouw.

De betogers protesteren tegen de slechte economische situatie en tegen corruptie en vriendjespolitiek. Aanleiding is de prijsverhoging van brandstof, vorige maand.

Aan de demonstraties wordt ook meegedaan door leraren. Zij gingen al eerder dit jaar de straat op. Onderwijsminister Robert Peneux heeft aangekondigd dat de stakende leraren niet uitbetaald zullen worden over de dagen dat zij geen les hebben gegeven. De vakbonden willen dat besluit aanvechten via de rechter. “Staken is een grondrecht,” zegt Wilgo Valies van de onderwijsbond.

Bouterse geeft niet toe

President Bouterse heeft nauwelijks gereageerd op de acties die er gevoerd worden. “Mensen mogen staken, maar ik ga niet weg,” zei het staatshoofd. “De mensen die de straat op gaan hebben een agenda om de regering omver te werpen. Maar ik ben door het Surinaamse volk gekozen om het land te besturen tot de verkiezingen in 2020.”

Woensdag, de dag voor de grootste demonstratie, kondigde Bouterse militaire en politionele acties aan in het Surinaamse binnenland. Volgens hem loopt het uit de hand in de goudzoekersgebieden. De president riep de bevolking van Paramaribo op om het hoofd koel te houden. De organisatoren van de demonstratie zien de uitlatingen van Bouterse als intimidatie.

Robby Berenstein van de vakbond C’47 kijkt intussen tevreden terug op de protesten. “De opkomst was met name op donderdag enorm en dat geeft aan dat de onvrede groot is”, zegt Berenstein. Toch verwacht hij niet dat de regering snel door de knieën zal gaan en de verhoging van de brandstofprijs gaat terugdraaien.

"Lange strijd"

De regering heeft geld geleend van het Internationaal Monetair Fonds op voorwaarde dat de prijzen van onder meer brandstof en energie verhoogd worden. Bovendien zijn de extra inkomsten zeer welkom in de snel leeg rakende schatkist.

“Omdat ik niet verwacht dat de regering snel toegeeft heb ik de massa voorbereid op een lange strijd”, zei Berenstein tegenover de nieuwssite Starnieuws. “Na vandaag gaan de acties door, maar we bespreken nog op welke manier we dat gaan doen”, aldus de vakbondsleider. Of het de bonden inderdaad gaat lukken om mensen tegen Bouterse op de been te houden moet nog blijken. Opvallend is dat weinig jongeren de straat op gaan.

“Wij zijn geen volk meer van demonstreren, zegt een restauranthouder langs de route weemoedig. Veel mensen die genoeg hebben van Bouterse hebben uiteindelijk allemaal wel een reden om de regen of de felle zon niet te hoeven trotseren. Ik zelf ook hoor. Met de huidige crisis kan ik me niet permitteren om de deuren te sluiten en de straat op te gaan.”

Maandag vervolgacties

Op het plein voor het regeringsgebouw wordt het aantal paraplu’s steeds talrijker. “We laten ons niet wegjagen door de regen!” klinkt het hoopvol vanaf de geluidswagen. Toch dunt het aantal demonstranten tijdens de steeds fellere buien snel uit. En tegen de ‘Sibi Busi’, een enorme tropische stortbui, die uiteindelijk boven de aanwezigen losbarst, blijken weinigen bestand. De demonstratie lost op in het regenwater, maar wel met de oproep van de organisatoren om maandag paraat te staan voor vervolgacties.