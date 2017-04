11-jarige Amerikaanse jongen verhangt zich na 'internetgrap'

Een 11-jarig jongetje heeft zich in de Amerikaanse staat Michigan opgehangen, nadat hij valse berichten op sociale media had gelezen. Volgens de berichten had zijn 13-jarige vriendin zelfmoord gepleegd, maar dat bleek niet waar te zijn.

Tysen Benz las het nepnieuws thuis, in het stadje Marquette. Kort daarna vond zijn moeder hem; hij had zich opgehangen in zijn kamer. De jongen overleed later in het ziekenhuis. Volgens zijn moeder ging het drie kwartier voor ze hem vond nog prima met hem.

Nadat hij over zijn vriendin had gelezen, schreef de jongen op sociale media dat hij ook zelfmoord ging plegen. Niemand die bij de valse berichten betrokken was, heeft toen een volwassene ingelicht, zegt zijn moeder.

Alle betrokken jongeren zaten volgens de moeder van Tysen op dezelfde school, net als het meisje over wie het bericht ging. Zij speelde mogelijk ook een rol bij de fatale grap.

Vervolging

Het Openbaar Ministerie gaat nu zeker één minderjarige vervolgen, maar wil niet kwijt wie het is. Er is niet bekend gemaakt hoe oud hij of zij is. De beschuldigingen zijn het misbruiken van telecommunicatie en het gebruiken van een computer voor een misdrijf.

In de meeste Amerikaanse staten, ook in Michigan, gelden speciale anti-pest-wetten. Die zijn er gekomen na de dood van een 14-jarige jongen die in 2002 zelfmoord pleegde na een ontgroeningsstunt. De wet schrijft scholen voor om maatregelen te nemen tegen pesten. Twee jaar geleden is cyberpesten specifiek in die wet opgenomen.