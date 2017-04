100 dagen voor EK: voetbalvrouwen verliezen van Frankrijk

Voor een recordaantal van 10.383 toeschouwers waren de ploegen aan elkaar gewaagd. Na een halfuurtje werd het 0-1 toen Anouk Dekker een vrije trap van Camille Abily ongelukkig langs keepster Sari van Veenendaal kopte. In het vervolg waren de kansen schaars.

Na ruim een uur verschalkte Eugénie Le Sommer Van Veenendaal met een knappe boogbal. Oranje deed iets terug via Lieke Martens; zij bekroonde een vloeiende aanval via Sherida Spitse en Lineth Beerensteyn. In blessuretijd was Vivianne Miedema, tot dan vrijwel onzichtbaar, zowaar nog dicht bij de 2-2.