Excelsior wint derby en haalt Sparta in

Sparta begon nog wel goed, al kreeg het bij de 1-0 een helpend handje van doelman Warner Hahn, die mistastte bij een corner. Daarna zeilde de bal via Martin Pusic en Loris Brogno via de knie van Ryan Koolwijk het doel in. Jurgen Mattheij voorkwam daarna de 2-0 voor Sparta, toen hij de bal via de paal het doelgebied uitramde.

Halverwege de eerste helft kwam Excelsior langszij via Nigel Hasselbaink, die na een door Mattheij doorgekopte bal binnenknikte. En Mattheij stond met een lukrake voorzet ook aan de basis van de 2-1, want de bal belandde bij Stanley Elbers en die schoot tussen de benen van doelman Roy Kortsmit raak.