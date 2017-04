Verdachte opgepakt in Stockholm, dodental op vier

De Zweedse politie heeft in het noorden van de hoofdstad Stockholm een man opgepakt die zegt verantwoordelijk te zijn voor het inrijden op een warenhuis vanmiddag.

Vanmiddag reed een vrachtwagen in op een warenhuis op Drottningatan, een drukke winkelstraat in het centrum. Volgens de politie zijn hier zeker vier doden bij gevallen. Het gemeentebestuur van Stockholm spreekt nog van drie doden en vijftien gewonden. Negen van hen zijn zwaargewond.

De man die is aangehouden zou dezelfde zijn als de man op een foto die de politie vanmiddag heeft verspreid. Hij werd gezocht omdat hij in de buurt van het warenhuis is gezien toen de truck de winkelpui ramde. Of hij ook de bestuurder is van de vrachtwagen, is niet bekend.

De Zweedse premier Löfven zei vanmiddag dat alles erop wijst dat het om een terroristische aanslag gaat. De politie is voorzichtiger, maar zegt een aanslag niet uit te sluiten. Vooralsnog is het dreigingsniveau in Zweden niet aangepast. De inlichtingendiensten overleggen hier nog over.