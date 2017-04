FIFA lijdt honderden miljoenen verlies

De FIFA stevent op stevige verliezen af. Vorig jaar was dat 350 miljoen en ook voor dit jaar schiet de wereldvoetbalbond er stevig bij in. De verwachting voor 2017 is een verlies van 460 miljoen euro.

Pas in 2018 wordt er weer winst verwacht. Met het WK in Rusland hoopt de FIFA op een batig saldo van zo'n 90 miljoen euro. Het corruptieschandaal binnen het voetbalorgaan betekent enorme kosten aan advocaten, vorig jaar bijna 60 miljoen euro.

Ook de investeringen van voormalig voorzitter Sepp Blatter in een voetbalmuseum en een hotel in Zurich bleken niet rendabel. Ze worden nu afgedaan als ondoordachte investeringen.