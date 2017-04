'John de Mol krijgt SBS in handen'

John de Mol krijgt mediabedrijf SBS in zijn geheel in handen, meldt het AD. De Mol heeft nu al een derde van de aandelen SBS. Twee derde is in handen van uitgever Sanoma, maar die zou eruit stappen.

Sanoma en De Mol's bedrijf Talpa namen in 2011 samen SBS over, het bedrijf achter de zenders SBS6, Net5, Veronica en SBS9.

Telegraaf Media Groep

De afgelopen tijd probeerde De Mol de Telegraaf Media Groep over te nemen. Maar de raad van commissarissen van TMG wilde niet in zee met De Mol, maar met het Belgische Mediahuis. De Mol probeerde daar nog via de rechter een stokje voor te steken, maar dat mislukte.

Nu lijkt hij dus zijn zinnen te hebben gezet op volledige controle over SBS. De omroep wil de stap niet bevestigen en bij Talpa en Sanoma was niemand bereikbaar voor commentaar. Hoeveel geld er met de overname van het tweederdebelang is gemoeid is dan ook onduidelijk.