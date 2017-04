Davis Cup: Nederland-Bosnië in balans

Waar Haase zich dus over de onrust heen kon zetten, kon Thiemo de Bakker de kalmte niet vinden. Hij verloor kansloos in drie sets van de Bosnische kopman Damir Dzumhur: 6-2, 6-2, 6-2.

De Bakker speelde zijn laatste partij begin oktober 2016. Een elleboogblessure hield hem sindsdien aan de kant. Door de afmelding van Igor Sijsling kreeg hij toch een uitnodiging, maar al snel bleek dat De Bakker, afgegleden naar de 434ste plek op de ATP-ranking, niet opgewassen was tegen Dzumhur (ATP-73).

In een mum van tijd stond Dzumhur met 4-0 voor in de eerste set en eigenlijk was dat al de beslissing. Alleen in de derde set kon De Bakker even mee.