Huisverkopers zonder energielabel riskeren boete

Zo'n 5000 huizenverkopers vinden een dezer dagen een waarschuwing in de bus omdat ze begin vorig jaar een huis hebben verkocht zonder een geldig energielabel. Als zij niet alsnog zorgen dat ze het voorlopige energielabel van de woningen registreren als definitief, riskeren ze een boete van 405 euro.

Dat meldt de Inspectie voor de Leefomgeving (ILT) op basis van de huizenverkopen in de eerste vier maanden van 2016. Begin 2015 hebben alle woningeigenaren een voorlopig energielabel toegestuurd gekregen. Als een eigenaar de woning gaat verkopen, dan moet dat label geregistreerd zijn via Energielabelvoorwoningen.nl.

Monument

In 2015 zijn 240.000 woningen verkocht, waarvan zo'n 24.500 zonder definitief energielabel. In 9600 gevallen is dat alsnog gebeurd. De overige 14.900 zitten nog in een procedure. Woningen die de status van monument hebben bijvoorbeeld hoeven geen definitief energielabel te hebben bij verkoop.

De inventarisatie van de inspectie loopt tot 1 mei 2016. Er kan nog niet gezegd worden of in 2016 meer of minder verkopers hun energielabel op orde hebben dan in 2015.

Met het energielabel moet het voor huizenkopers duidelijker worden hoe energiezuinig een woning is. Op die manier wordt het belangrijker voor verkopers om huizen energiezuiniger te maken. Dat moet leiden tot energiebesparende maatregelen en minder vervuiling.