'3FM en Radio 2 in de fout met winacties'

De publieke radiozenders 3FM en NPO Radio 2 doen aan gratis promotie voor concerten en artiesten in ruil voor concertkaartjes en cd's die ze mogen weggeven met winacties. En dat mag niet, zegt het Commissariaat voor de Media.

De zenders moeten er daarom per direct mee stoppen. Doen ze dat niet, dan kan de NPO boetes krijgen van 25.000 euro per actie tot een maximum van een half miljoen euro. Het Commissariaat ziet erop toe dat publieke omroepen geen reclame maken voor commerciële partijen.

"Onafhankelijkheid betekent onder meer dat kijkers en luisteraars er op moeten kunnen vertrouwen dat programma’s van publieke omroepen niet gekleurd zijn door commerciële belangen. We willen koste wat het kost voorkomen dat kijkers en luisteraars commercieel worden beïnvloed zonder dat in de gaten te hebben. Daar is in het geval van de actieweken van NPO Radio 2 en 3 FM wel sprake van."

Nauw overleg

Volgens het Commissariaat werden die actieweken vaak op initiatief van concertorganisatoren en evenementenbureaus georganiseerd en ging dat in nauw overleg. Zo waren er acties rond het 15-jarig bestaan van Di-Rect, Lowlands en een concert van U2 onder de titel '3FM presents U2 in Ziggo Dome'.

Het betekent volgens het Commissariaat niet dat zenders geen weggeefacties meer kunnen houden. "Acties waarbij de publieke omroepen de concertkaarten zelf tegen een marktconforme prijs betalen en vervolgens weggeven zijn in beginsel mogelijk. Zolang er maar geen afspraken worden gemaakt waarmee aan derden een commercieel platform wordt geboden om zichzelf te promoten of bewust onder de aandacht van luisteraars te brengen."