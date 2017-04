'Assad zal niet snel weer een chemische aanval uitvoeren'

"Toen de burgeroorlog in Syrië net was begonnen, hoopte ik dat Amerika zich niet zou bemoeien met de strijd tegen president Assad. Ik was bang, want ik had gezien wat er in Irak gebeurde: daar werden burgers het slachtoffer", vertelt Wissam, een inwoner van Syrië, tegen de NOS.

"Nu is het anders. De Amerikaanse legervliegtuigen hebben al honderden plekken in Syrië aangevallen en duizenden mensen gedood. Maar dit is de allereerste keer dat een aanval echt alleen gericht is tegen Assad."

Wissam heeft het over de raketten die Amerika vannacht afvuurde op een luchtmachtbasis van het regime van Assad, waarvandaan volgens de VS eerder deze week een chemische aanval werd uitgevoerd. We spraken met Modar, Mohamad en Wissam, drie inwoners van het land, die tegen het regime zijn en eerder in Oost-Aleppo woonden.