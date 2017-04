Truck ramt warenhuis in Stockholm, Zweedse media melden doden

In de Zweedse hoofdstad Stockholm is een truck ingereden op een groep mensen bij een warenhuis op Drottningatan, een drukke winkelstraat in het centrum van de stad. Volgens de politie zijn er gewonden gevallen. Zweedse media melden dat er zeker drie doden zijn.

De politie heeft de omgeving afgegrendeld. Er rijden politieauto's door de stad die waarschuwen voor een mogelijke terroristische aanslag.

Zweedse media zeggen verder dat de vrachtwagen een winkelcentrum in is gereden. Een getuige meldt dat er ook brand is ontstaan bij dat winkelcentrum.

Of het om een ongeluk of een aanslag gaat is nog niet duidelijk.