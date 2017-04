PSV moet zich snel herpakken: maar dat wordt lastig

Het dramatische puntenverlies van gisteravond bij FC Twente in de slotseconden van de wedstrijd (2-2) is nog niet verwerkt bij PSV, maar het volgende duel - zondag thuis tegen Willem II - dient zich alweer aan.

"Het wordt best lastig om ons te herpakken in zo'n korte tijd, maar dat wordt wel gevraagd", liet trainer Phillip Cocu weten op zijn wekelijkse persconferentie.

"Op Champions League-niveau acteren, dat is wat wij als club graag willen." Daarvoor moet PSV tweede worden. Aan de titel denken ze niet meer in Eindhoven. Cocu: "Die is heel ver weg. We richten ons op Ajax." Met nog vijf speelronden te gaan staan de Amsterdammers vier punten voor.

Aanvoelen

Even terug naar gisteravond. Wat ging er nou mis? "In de eindfase moet je aanvoelen wat er gevraagd wordt: discipline, posities bezet houden", zei Cocu.

"Bij sommige spelers leeft het idee dat als we de bal hebben, we meteen kunnen gaan aanvallen, maar je moet je eerst vrij spelen en onder de druk uitkomen. Dat mogen we ook verwachten van onze spelers."