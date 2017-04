Na 16 jaar schadevergoeding voor mishandelde betogers Genua

Zes betogers die in 2001 gewond raakten bij de G8-top in Genua krijgen ieder een schadevergoeding van 45.000 euro van de Italiaanse autoriteiten. Italië geeft toe dat de politie excessief geweld heeft gebruikt.

De top van acht grote industrielanden in juli 2001 werd ontsierd door hevige confrontaties tussen demonstranten en de politie. In drie dagen raakten honderden mensen gewond. Eén betoger werd doodgeschoten toen hij een brandblusser naar een politievoertuig dreigde te gooien.

Marteling

Amnesty International sprak van de grootste schending van de mensenrechten in een westers land sinds de Tweede Wereldoorlog. De meeste strafzaken tegen de verantwoordelijke politiemensen liepen de afgelopen jaren uit op vrijspraak, vooral omdat marteling in Italië geen misdrijf is.

In een zaak bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zijn Italië en zes betogers nu tot een schikking gekomen. De autoriteiten betalen niet alleen 45.000 euro per persoon, maar ook de proceskosten.

Wetboek

In 2015 kende het Europees Hof ook al een schadevergoeding van 45.000 euro toe aan een gewonde betoger. Ook werd Italië toen opgedragen om werk te maken van het opnemen van marteling in het wetboek van strafrecht. Daarvan is het echter nog steeds niet gekomen.