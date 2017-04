Verdachte doodrijden overvaller Arnhem vrij

De Arnhemmer die wordt verdacht van het doodrijden van een overvaller is vrijgelaten. De 34-jarige man blijft wel verdachte, maar mag het vervolg van de zaak in vrijheid afwachten.

Het huis van de Arnhemmer werd vorige week donderdag met geweld overvallen. De 47-jarige overvaller sloeg op de vlucht en werd daarna volgens buurtbewoners achtervolgd door het slachtoffer, in een busje van een pizzakoerier. Uiteindelijk werd de overvaller dood gevonden in een plantsoen in de buurt.

Kort na het incident werd de overvallen man samen met zijn vrouw opgepakt, op verdenking van betrokkenheid bij de dood van de overvaller. De vrouw (32) werd al snel vrijgelaten, maar ook zij is nog verdachte.

Bijzonder

Het is voor het onderzoek niet nodig dat de man nog blijft vastzitten, zegt het Openbaar Ministerie. Het wijst erop dat de man een bijzondere positie heeft: hij is zowel slachtoffer van een gewelddadige overval als verdachte in een strafzaak.

Het OM heeft nog niet besloten of de man en de vrouw worden vervolgd. Centraal zal de vraag staan of ze zich kunnen beroepen op noodweer.