Tien jaar cel voor verkrachten eigen dochter

De rechtbank in Roermond heeft een 52-jarige man uit het kerkdorp Herkenbosch veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf omdat hij zijn dochter jaren achtereen verkrachtte. Zelfs toen ze een kind van hem kreeg, gingen de verkrachtingen nog drie jaar door.

De straf is gelijk aan de eis van het OM, meldt 1Limburg.

De details van deze zedenzaak zijn bijna niet te bevatten. De man begon zijn dochter te verkrachten in 2000. Het meisje was toen veertien jaar oud. Elf jaar later kreeg ze een dochter. Ook daarna gingen de verkrachtingen door. Pas in 2014 eindigde het misbruik.

Abortussen

Uit dna-onderzoek blijkt dat H. de vader is van het meisje dat in 2011 geboren werd. Hij ontkende dit zelf. Volgens hem zou zijn broer de vader zijn. Pas twee weken geleden, tijdens de zitting, gaf de Herkenboschenaar toe seks met zijn dochter te hebben gehad. Hij zei ook dat dat vrijwillig was gebeurd en pas nadat het slachtoffer 21 jaar oud was geworden.

De dochter deed in 2014 aangifte tegen haar vader. Ze zei sinds 2000 gedwongen te zijn tot seks met haar vader en met dieren. Omdat haar vader haar sloeg, was ze bang om nee te zeggen.

"Als ik niet wilde, sloeg hij en dwong hij me, en achteraf kreeg ik opnieuw slaag", verklaarde ze bij de politie. Voor ze haar kind kreeg, had ze twee abortussen ondergaan. Ze woont nu op een geheim adres.

Ontucht

Dezelfde André H. stond ook terecht voor ontucht met de toen 16-jarige dochter van zijn ex-vrouw, in 2004. Met dit meisje trouwde H. in 2006. Zij was toen 18 jaar oud.