'Zeven doden door Amerikaans bombardement Syrië'

Bij het Amerikaanse bombardement op een luchtmachtbasis in Syrië zijn vannacht zeven mensen omgekomen. Dat hebben de Syrische autoriteiten gezegd. Ook zouden er negen gewonden zijn.

Er zouden zes toestellen van de Syrische luchtmacht zijn verwoest. Verder zou de schade aan het vliegveld groot zijn. Het is niet duidelijk of het Syrische regeringsleger nog wel gebruik kan maken van delen van de luchtmachtbasis.

De Amerikanen bombardeerden de basis vannacht als vergelding voor de gifgasaanval van afgelopen dinsdag, waarbij zeker tachtig burgers omkwamen. Volgens de Verenigde Staten zit het regime van president Assad achter die aanval met chemische wapens.

Agressie

Het Syrische leger noemt de Amerikaanse aanval een daad van agressie en zegt dat de VS nu een partner is van IS en andere terroristische organisaties.