Duizenden Zuid-Afrikanen eisen vertrek president Zuma

In steden in Zuid-Afrika zijn demonstraties aan de gang tegen president Zuma. Duizenden betogers eisen zijn vertrek. Ze noemen Zuma corrupt en zeggen dat hij het land door economisch wanbeleid aan de rand van de afgrond heeft gebracht.

De protesten worden ondersteund door de 85-jarige bisschop Desmond Tutu. Tutu, winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede, heeft een zwakke gezondheid en treedt nog maar zelden in de openbaarheid. In Kaapstad kwam hij even zijn woning uit om de betogers aan te moedigen.

De onvrede over Zuma kreeg onlangs een nieuwe impuls toen de president zijn kritische minister van Financiƫn Gordhan de laan uitstuurde. Gordhan stond bekend om zijn afkeer van corruptie. Zijn opvolger heeft gezegd dat hij "de wil van het volk" wil uitvoeren.

Bij protesten in Johannesburg heeft de politie rubberkogels en traangas gebruikt tegen demonstranten. Op andere plaatsen in de stad is het, op wat kleine incidenten na, tot nu toe rustig gebleven.