Indiaas meisje overleefde tussen de apen in oerwoud

Het is nog steeds onduidelijk wie het meisje is en waar ze vandaan komt. De politie vermoedt dat het meisje door haar familie is achtergelaten in het reservaat. Hoelang ze alleen is geweest in het bos, is ook niet bekend.

Tegen Times of India zegt de politie vandaag dat het verhaal van de apen niet opgenomen is in het politiedossier. Ook zou het volgens de woordvoerder kunnen zijn dat het meisje raar liep, omdat ze een wond aan haar been had.

Het meisje wordt in de internationale media vergeleken met Mowgli, de hoofdpersoon uit The Jungle Book van Rudyard Kipling, over een Indiase jongen die wordt opgevoed door dieren. Door de tekenfilm van Disney werd dat het bekendste 'wolfskind' uit de literatuur.