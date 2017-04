Google gaat gebruikers informeren over 'echt nieuws'

Wie via Google zoekt naar nieuws, kan vanaf nu ook zien of het bericht is gecontroleerd op feitelijke juistheid. De internetgigant is hier al langer mee bezig en rolt deze functie nu wereldwijd uit.

Het bedrijf gaat met tekstfragmenten informatie geven over beweringen, zoals wie deze heeft gedaan en of een betrouwbare bron de claim heeft geverifieerd. Gebruikers kunnen dit tegenkomen in Google Zoeken en Google Nieuws.

Google gaat de berichten niet zelf factchecken. Net als Facebook laat het bedrijf dit doen door externe partijen, zoals nieuwsorganisaties en broodjeaapsite Snopes.

Nuttig

De internetgigant benadrukt dat de kans bestaat dat de factcheckers het niet met elkaar eens zijn. "Ook wanneer er geen overeenstemming is over een bepaalde bewering, denken we toch dat het nuttig is voor gebruikers om beter gei╠łnformeerd te worden."

Aan het factcheck-initiatief doen op dit moment 115 organisaties wereldwijd mee. Vanuit Nederland is dat De Correspondent. Volgens een woordvoerder kan elke organisatie aangeven of iets klopt.

Google zegt dat alleen factchecks van organisaties verschijnen "die volgens onze algoritmes gezaghebbende bronnen van informatie zijn". Dit proces is volgens Google vrij conservatief en manipulatie zou daardoor lastig zijn.

Nepnieuws

De laatste maanden is er veel te doen om de controle van nepnieuws. Aanleiding hiervoor is de verspreiding van nepnieuws via Facebook en Google rond de Amerikaanse presidentsverkiezingen. De vrees is dat dit invloed heeft gehad op de uitslag, al zetten experts daar grote vraagtekens bij. Het bracht in ieder geval een discussie op gang over de verantwoordelijkheid van de techgiganten.

Zowel Facebook als Google toont nu bij artikelen of iets gecontroleerd is of niet. Volgens Facebook is het aantal artikelen dat tot nu toe gecheckt is in de VS niet zo hoog. NU.nl en de Universiteit Leiden meldden onlangs aan Villamedia een soortgelijke observatie over de situatie in Nederland.