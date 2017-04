Korting dreigt voor Arriva vanwege vele vertragingen

Limburg dreigt vervoerder Arriva met een korting op het jaarlijkse budget omdat te veel treinen op de Maaslijn vertraging hebben. Gedeputeerde Hubert Mackus wil omroep L1 nog niet zeggen aan welk bedrag hij denkt. Vorig jaar was het budget ruim 55 miljoen euro.

Het gaat om dieseltreinen tussen Roermond en Nijmegen. Arriva heeft de concessie sinds december 2016.

Op het tracé zet Arriva tweedehands dieseltreinen in, die vaak last hebben van storingen. Door het enkelspoor komt de dienstregeling snel in de problemen als een trein vertraagd is, omdat de ene trein op de ander moet wachten.

Alternatieven

De vervoerder is op zoek naar nieuwe treinstellen, maar kan die pas na de zomer inzetten. Gedeputeerde Mackus vindt dat onverteerbaar.

De provincie gaat nu zelf bijhouden hoeveel treinen er uitvallen op de Maaslijn. Als de dienstverlening niet verbetert, dreigt de provincie ook nog met een boete voor Arriva.

Het streven om binnen enkele jaren op de Maaslijn gewone elektrisch aangedreven treinen te laten rijden.