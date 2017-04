Nederland sluit WK-curling af als elfde

Nederland heeft het wereldkampioenschap curling afgesloten met een nederlaag tegen Zweden. Oranje was in Edmonton tegen de meervoudig wereldkampioen kansloos en verloor met 8-2.

Kort daarvoor was de voorlaatste groepswedstrijd tegen de Verenigde Staten ook in een nederlaag geëindigd (6-5).

Het was voor het eerst sinds 1994 dat de Nederlandse mannen van de partij waren op het WK. In Canada hoopte de ploeg van bondscoach Shari Leibrandt deelname aan de Olympische Winterspelen af te dwingen.

Daarvoor krijgt Oranje in december een nieuwe kans. In Tsjechië wacht dan het olympisch kwalificatietoernooi.

Goed leermoment

Skip Jaap van Dorp had op een beter resultaat gehoopt, maar is toch tevreden met het Nederlandse optreden. "Het was fantastisch om voor zo’n publiek te spelen en op dit niveau. De sfeer was geweldig. Voor ons was het ook een grote leercurve op het ijs. Deze ervaringen gaan we zeker meenemen in andere kampioenschappen."