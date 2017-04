Coldcaseteam pakt man op voor oude prostitutiemoorden Rotterdam

De Rotterdamse politie heeft een man opgepakt voor twee moorden op prostituees begin jaren 90. Het gaat om een 58-jarige man uit Schiedam. Onderzocht wordt of hij ook achter drie andere moorden zit.

De moorden werden gepleegd in 1990 en 1991. Beide prostituees werden deels ontkleed in het centrum van Rotterdam gevonden. Ze bleken doodgestoken. De zaken werden nooit opgelost.

Een paar jaar geleden werden de zaken in het kader van een groot landelijk onderzoek naar moorden op prostituees opnieuw opgepakt. Met behulp van dna-onderzoek kwam de verdachte in beeld. Afgelopen dinsdag hield het coldcaseteam van de Rotterdamse recherche hem aan.

De drie andere nog onopgeloste moorden werden gepleegd in 1989 en 1999. Ook daarbij waren prostituees het slachtoffer. Het coldcaseteam onderzoekt of de man, die destijds in Rotterdam woonde, daarmee in verband kan worden gebracht.