Steeds meer kinderen naar de opvang: nu boven de 700.000

Steeds meer kinderen maken gebruik van opvang. Volgens cijfers van het ministerie van Sociale Zaken en de Belastingdienst gingen in het vierde kwartaal van vorig jaar 702.000 kinderen naar de kinderopvang. In 2015 waren dat er 639.000 en in 2014 620.000.

Het overgrote deel bezocht de dag- of buitenschoolse opvang, maar ook gingen kinderen naar een gastouder. Sommige kinderen maakten gebruik van verschillende vormen van opvang.

Over het hele jaar gingen er gemiddeld 682.000 kinderen naar de opvang. Dat steeds meer gebruik wordt gemaakt van kinderopvang komt volgens minister Asscher door het aantrekken van de economie en de hogere toeslag. Steeds meer vrouwen en mannen met kinderen werken.

In 2016 waren er in totaal een kleine 7500 locaties voor dagopvang en ruim 6600 voor buitenschoolse opvang.