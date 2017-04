De Baskische afscheidingsbeweging ETA gaat verder als ongewapende organisatie. De militante beweging bevestigde de al eerder bekendgemaakte plannen in een brief die door de BBC openbaar is gemaakt.

Spil is een bijeenkomst in het Franse Bayonne. Daar zouden duizenden mensen bijeen moeten komen om de ontwapening te ondersteunen. Hoe dat precies plaats gaat vinden, is niet bekend.

Geheime depots

ETA heeft nog een aantal geheime wapendepots, de locaties daarvan moeten nog aan de autoriteiten worden gegeven. ETA waarschuwt in de brief dan ook dat het proces verstoord kan worden door 'vijanden van vrede'.

Half maart werd al duidelijk dat ETA de wapens in wilde leveren. Dat kwam naar buiten via een aan ETA gelieerde organisatie, ETA zelf liet zich er niet over uit. Het is voor het eerst dat ETA nu zelf ook spreekt over wat zij 'ontwapeningsdag' noemen.

In Spaanse media wordt overigens gespeculeerd dat er weinig meer in te leveren valt voor ETA. De meeste wapens en explosieven zouden al zijn gevonden door de politie. 8 maart werd er bij het Spaanse Irun nog een groot depot gevonden.

Opheffen

In 2011 kondigde ETA al een staakt-het-vuren af. De Spaanse en Franse overheden vinden een ontwapening alleen niet genoeg, liefst zouden zij zien dat ETA publiekelijk bekendmaakt zichzelf op te heffen.

Het is dan ook niet duidelijk of er Spaanse of Franse autoriteiten aanwezig zullen zijn in Bayonne. De Spaanse minister van Binnenlandse Zaken heeft al gezegd dat ETA niets terugkrijgt in ruil voor het inleveren van de wapens.