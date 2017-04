Cocu zet 'Stadhuisplein' stiekem uit zijn hoofd

Hoofd

Cocu was met name teleurgesteld over de laatste tien minuten, waarin PSV twee kostbare punten verspeelde. "Daar klopte niets van en daar kan ik niet bij met mijn hoofd", aldus Cocu, die met zijn ploeg een achterstand van zeven punten heeft op Feyenoord.

"Dit had ik niet verwacht van ons, ik mag meer eisen in deze fase van de competitie. Of het lag aan de omgeroepen berichten (over de ontruiming vanwege de politieactie, red.)? Dat weet ik niet. Daar heb ik zelf in ieder geval weinig van meegekregen."