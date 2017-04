Van Gerwen verstevigt koppositie, 'Barney' verliest en wint

Raymond van Barneveld kwam in Dublin twee keer in actie. De Hagenaar stond in zijn eerste partij van de avond tegenover zijn eeuwige rivaal, Phil Taylor. De Engelsman liet geen spaan heel van 'Barney' en won met 7-3.

Geheel kansloos was Van Barneveld niet. Zo ging het duel in het begin gelijk op en vocht hij zich even later terug van een 4-1 achterstand. Bij een stand van 5-3 in het voordeel van de Engelsman miste Van Barneveld meerdere pijlen om weer helemaal terug te komen in de wedstrijd.

Taylor gooide daarna gedecideerd het duel uit.

Wel winst op Wade

Later op de avond moest Van Barneveld het net als Van Gerwen opnemen tegen Wade. Ook 'Barney' deelde geen cadeautjes uit en trok de partij met 7-2 naar zich toe.

Van Barneveld staat door zijn zege nu op een gedeelde tweede plek, samen met de Schot Peter Wright.