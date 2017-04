Groot politieonderzoek in stadion tijdens FC Twente - PSV

De politie heeft het supportershome van FC Twente doorzocht tijdens de slotfase van de eredivisiewedstrijd tegen PSV. Daarbij zijn volgens een woordvoerder drugs gevonden, de politie noemt het een 'handelshoeveelheid'. Het home is in het stadion. Er zijn vijf mensen aangehouden.

Ook werden er drie woningen in Enschede doorzocht. In een van die woningen werd een partij nepwapens werd gevonden.

Ondermijning

Volgens een woordvoerder van de politie waren er al langer aanwijzingen dat er tijdens wedstrijden in drugs werd gehandeld in het supportershome. Ook zou er sprake zijn van een selectief deurbeleid: "Er zijn daar mensen die met agressie en geweld bepalen wie er wel en niet naar binnen mogen. Dat is een ondermijning van de rechtsstaat", volgens de woordvoerder.

Drie mensen werden in het supportershome aangehouden, twee buiten het stadion.

De zoekactie leidde tot agressie bij sommige supporters. "Er wordt gerost en geramd richting de ME", meldde sportcommentator Andy Houtkamp. De politie zette honden en paarden in om de gemoederen tot bedaren te brengen.

Volgens de politie moest de inval tijdens een wedstrijd gebeuren, omdat er dan in drugs gehandeld zou worden. "Dat kunnen we niet op andere momenten constateren."

Ontruiming

De ontruiming van het stadion ging niet helemaal goed. In de eerste oproep van de stadionspeaker werd gezegd dat iedereen het stadion moest verlaten. Pas in tweede instantie werd duidelijk dat het alleen om supporters in VakP ging, het vak waar het supportershome is. Zij moesten na de wedstrijd een andere uitgang zoeken.

Volgens de politie was de actie goed voorbereid. "Er was dus ook goed nagedacht over de mensenstromen uit het stadion."