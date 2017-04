Bertens laat kansen liggen en verliest in Charleston

Kiki Bertens heeft zich op het gravel van Charleston niet weten te plaatsen voor de kwartfinales. De Zuid-Hollandse ging in een zeer wisselvallige partij met 6-7 (5), 4-6 onderuit tegen de Kroatische Mirjana Lucic-Baroni.

Het enige andere duel met de tien jaar oudere Lucic (US Open 2015) had Bertens gewonnen. Ze ging in op het traditionele groene gravel van Charleston goed van start met een vroege break, maar ze had, vooral bij het serveren, veel last van de wind.

Bij 4-3 leverde Bertens haar opslag in met een dubbele fout en in de tiebreak gaf ze een 4-1 voorsprong uit handen.

Matige servicegames

In de tweede set serveerden beiden als een krant en regende het breaks. Bij 5-4 sloeg Lucic dan toch toe door eindelijk weer eens een servicegame te winnen.