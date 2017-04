Steeds meer drugsbrieven in Duitse post

De Duitse douane vindt steeds vaker drugs in pakketjes en brieven die in Duitsland zijn gepost. De meeste drugsbrieven komen volgens de douane uit Nederland. Koeriers zouden de brieven met synthetische drugs als amfetamine en ecstasy in verschillende brievenbussen in Duitsland op de post doen.

De drugs worden volgens de Duitse douane besteld via het darknet, een afgescheiden deel van het internet. De meeste brieven gaan naar adressen in de Verenigde Staten en Oostenrijk.

Onderschept

De laatste vijf maanden van 2016 heeft de douane zo'n 2000 brieven onderschept en dat leverde ruim 170 kilo drugs op.

Een onderzoekscommissie gaat uitzoeken wie er achter het aanbod van de drugs op het darknet zit.