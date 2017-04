Het ontslagrecht, een heikel punt bij de formatie

FNV-voorzitter Busker zit ook bij de SER-onderhandelingen. De FNV vindt de Wwz zo slecht nog niet en wil eerst een evaluatie afwachten. "Ik wil geen deadline noemen. Wij willen alleen iets dat goed is voor de leden van FNV."

De werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland hebben meer haast. Voorzitter De Boer: "We willen dat ondernemers weer het gevoel krijgen dat ze mensen aan de slag kunnen helpen en banen kunnen creëren."

Ongewenst compromis

Op één punt hebben vakbonden en de werkgevers hetzelfde belang. Zij willen er zelf uitkomen en het vraagstuk niet aan de politiek overlaten. Want dan komt er misschien een ongewenst compromis uit.

Daar komt bij dat de vier politieke partijen liever pas dit soort grote knopen doorhakken als de werkgeversorganisaties en de vakbonden het er samen al over eens zijn geworden. Iets opleggen vanuit de politiek kan slecht uitpakken.

Voorzitter Hamer van de SER had dit allemaal in haar achterhoofd toen ze langskwam op het Binnenhof. Ze deed aan 'de formatietafel' verslag over van de stand van zaken op haar eigen tafel. "We willen meer zekerheid bereiken", zei ze achteraf. Maar of dat voor werkgevers, werknemers of allebei gaat lukken is voorlopig nog niet duidelijk.