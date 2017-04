Roda JC in slotfase langs PEC Zwolle

Terwijl bij Roda de pijp leeg leek, drong PEC wat meer aan en dat leverde een handvol kansen op. De grootste was voor Nicolai Brock-Madsen, die bij een vrije schietkans voorlangs schoot. Ook Mokhtar, Ouasim Bouy en invallers Kingsley Ehizibue en Anass Achahbar kregen kansen, maar alle ballen vlogen over of naast het doel van Van Leer.

Roda leek weg te komen met een puntje, maar het werden er zelfs drie: in de 89ste minuut spatte een knal van Beni Badibanga op de lat uiteen, waarna Mikhail Rosheuvel de terugspringende bal in het doel kopte.

Dankzij de fortuinlijke zege klom Roda naar de zestiende plaats. De Limburgers hebben nu een punt voorsprong op Excelsior en drie op Go Ahead Eagles.