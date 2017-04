'Nucleaire optie' in Senaat VS om benoeming rechter te forceren

De Republikeinen in de Amerikaanse Senaat zetten de zogenoemde 'nucleaire optie' in om de benoeming van Neil Gorsuch tot opperrechter door te drukken. Het is voor het eerst dat dat middel voor de benoeming van een opperrechter wordt ingezet. De vorige 'nucleair option' dateert van 2013. Toen doorbraken de Democraten de blokkade van de benoeming van een lagere rechter.

Voor de benoeming van Gorsuch hadden de Republikeinen zeker 60 van de 100 stemmen nodig. Ze kwamen niet verder dan 55, niet genoeg om de filibuster te omzeilen. Een filibuster is Amerikaans politiek jargon voor het eindeloos traineren van de benoemingsprocedure.

Vervolgens besloten de Republikeinen om de 'nucleaire optie' in te zetten, die door de bestaande meerderheid van 52 Republikeinse stemmen werd aangenomen.

De 'nucleaire optie' betekent dat de regels worden veranderd, zodat een simpele meerderheid van 50 plus 1 volstaat. In dat geval kan Gorsuch, de kandidaat van president Trump, morgen worden aangesteld. Het is een benoeming voor het leven.