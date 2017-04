Popartiesten schrappen intro, anders is de luisteraar weg

Volgens de muziekwetenschapper zijn luisteraars nu meteen op zoek naar de hook, het moment dat de titel van het nummer wordt gezongen. Zijn theorie is dat liedjesschrijvers in de gaten hebben dat de hook sneller blijft hangen. Daarom hebben zij het intro ingekort en begint de zangpartij eerder in het nummer.

Dat blijkt wel uit de plaat die vorig jaar het meest werd gestreamd: One Dance van Drake. Het liedje heeft helemaal geen introductie. De hook is vanaf de eerste seconde te horen.

Een andere reden voor de populariteit van One Dance is de herkenbaarheid van het nummer, zegt Burgoyne. Dat geldt volgens hem voor veel populaire muziek van tegenwoordig. "Mensen willen herkenning, dan blijft een liedje beter hangen. Popmuziek is wat dat betreft een stuk conservatiever dan we vaak willen toegeven."