Formatie dag 22: veel onderwerpen besproken

De eerste echte week van de onderhandelingen over een nieuw kabinet zit erop. "Een onderwerp of acht zijn al aan de orde geweest", vertelt informateur Schippers tijdens een gesprek met de pers, dat ze wekelijks zal houden.

"Vergis u niet het is een intensief proces", zegt Schippers. De vier fractievoorzitters en hun secondanten overleggen niet alleen in de Stadhouderskamer. Daarbuiten worden de dossiers voorbereid en uitgezocht, en vinden er vooroverlegjes plaats.

Behalve over de financiƫle situatie en de verwachtingen van de economie hebben de onderhandelaars zich ook laten bijpraten over de sociaal-culturele stand van het land.

Schippers: "Nederland kent een hoge kwaliteit van leven maar we zien ook de nuances, de zorgen en de tegenstellingen. Zo is globalisering voor de een een uitdaging en voor de ander een bedreiging." Er is ook over klimaat, mobiliteit en arbeidsmarkt gesproken.

Vanavond zal Schippers op verzoek van de Tweede Kamer koning Willem-Alexander bijpraten over de afgelopen week. Maandag gaan de gesprekken weer verder.