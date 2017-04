Protest tegen Bouterse gaat derde dag in

De organisatoren van de demonstratie vandaag in Suriname hebben opgeroepen om vrijdag opnieuw de straat op te gaan. Ze protesteren tegen de regering Bouterse.

Donderdag gingen duizenden Surinamers de straat op uit onvrede met het slechte economische beleid, de vriendjespolitiek en de corruptie in het land. Het is het grootste protest tegen president Bouterse sinds zijn aantreden in 2010. Ook maandag was er al een groot protest.

Aanleiding voor de protesten is de benzineprijsverhoging die twee weken geleden door de regering werd doorgevoerd. "Zo’n prijsverhoging werkt in alles door", zegt vakbondsleider Robby Berenstein. "En het komt nog eens bij de prijsverhogingen die er het afgelopen jaar al zijn geweest."

Inflatie

De inflatie in Suriname is een van de hoogste ter wereld. De prijzen zijn daardoor in veel gevallen verdubbeld. De regering probeert de inflatie te beteugelen door ondernemers te verbieden om hun prijzen aan te passen. Maar die maatregel is voor veel bedrijven niet vol te houden. Honderden winkels hebben de deuren moeten sluiten omdat de omzet daalde en de prijzen niet mochten worden aangepast.

Ook de particuliere bushouders zijn ontevreden over de verhoging van de brandstofprijzen. "De regering wil het niet, maar wij moeten onze ritprijzen nu echt aanpassen, anders overleven we het niet", zegt John Mahadewsing, voorzitter van de Vereniging van particuliere bushouders.

Ultimatum

De bushouders, die vrijwel het gehele openbaar vervoer in Suriname verzorgen, hebben de regering een ultimatum gesteld. "Als de tarieven niet binnen een week verhoogd mogen worden, dan gaan we het doen zonder toestemming van de overheid. We zien wel wat er dan gebeurt", aldus Mahadewsing.

Op het Onafhankelijkheidsplein waren toespraken van de organisatoren. Personeel van het kabinet van president Bouterse luisterden mee vanaf de balkons op het presidentieel paleis dat uitkijkt op het plein. "We weten dat jullie van je baas niet mogen mee-demonstreren", klonk het vanaf de geluidswagen aan de medewerkers. "Jullie kunnen niet met ons meelopen, maar we zijn hier ook voor jullie!"

Lening van het IMF

Grote vraag is wie er in de kwestie van de brandstofprijzen de langste adem heeft. De Surinaamse regering heeft een lege schatkist, die deels bijgevuld wordt met een lening het Internationaal Monetair Fonds. Maar de lening is verstrekt op voorwaarde dat onder meer de brandstofprijzen omhoog gaan.

Bovendien is de brandstofprijsverhoging een welkome inkomstenbron voor de minister van Financiën. Een verlaging komt het kabinet Bouterse dan ook niet goed uit. Maar vakbondsleider Berenstein is helder in zijn antwoord. “Het volk heeft altijd de langste adem. Wij gaan door tot het einde.”