Kamerleden geschrokken van Turks uitreisverbod

Kamerleden reageren geschrokken op het nieuws dat Turkse Nederlanders Turkije niet uit kunnen vanwege een uitreisverbod. Ze willen dat het kabinet zoveel mogelijk doet om de betrokkenen weer bewegingsvrijheid te geven.

D66-Kamerlid Sjoerdsma noemt het een kwalijke zaak. "Als de betrokkenen zonder proces en zonder aanklacht landarrest krijgen, is dat geen pesterijtje meer, maar ontregelt het het hele leven van die mensen." Hij vraagt zich af of mensen met een dubbele nationaliteit nog wel veilig naar Turkije kunnen reizen en daarna terug kunnen keren.

Gebrekkige rechtsstaat

Ook SP-Kamerlid Karabulut vindt de situatie zorgwekkend. "De vraag is op welke grond deze mensen te horen hebben gekregen dat ze het land niet mogen verlaten." Karabulut voegt eraan toe dat de rechtsstaat in Turkije zeer gebrekkig en soms helemaal niet functioneert.

Volgens haar is sinds de mislukte coup in juli de Turkse regering doorgeslagen door zonder duidelijke aanklacht mensen op te pakken en gevangen te zetten.

Europese Unie

GroenLinks-Kamerlid Van Ojik wil weten wat er precies is gebeurd, maar vindt de gang van zaken in Turkije onacceptabel.

Volgens hem past het in een al langer bestaand patroon van het zwartmaken van mensen en hen soms in de gevangenis zetten. Hij wil dat Nederland samen met andere landen in de Europese Unie protesteert.