Groningse fietsfanfare is wereldwijde internethit

"Dit is heel bizar, maar hartstikke mooi", zegt René Jelsma van Bicycle Showband Crescendo tegen RTV Noord. De showband bereidt zich voor op het Wereld Muziek Concours in Leek, komend weekend. Het tv-programma Expeditie Grunnen van de regionale omroep maakte er een filmpje van en zette dat op Facebook. In een paar dagen tijd is het filmpje al meer dan een miljoen keer bekeken.

Niet normaal

De Bicycle Showband Crescendo doet al hun optredens op de fiets. Voor zover bekend zijn ze de enige ter wereld die dit doen. "Dit filmpje gaat de hele wereld over en is zelfs in Mexico gedeeld", zegt Jelsma. "Dit is niet normaal. Blijkbaar hebben we een uniek product. Dat beseffen we niet altijd. We hebben er zelfs al een optreden in Utrecht aan overgehouden."

De video is al meer dan 1 miljoen keer bekeken en ruim 14.000 keer gedeeld. Opvallend is dat vooral buitenlanders deze bijzondere vorm van fanfare delen.

Optredens in het buitenland

"We zijn de enige fietsfanfare ter wereld, dus we reizen de hele wereld over. Als ik de agenda voor 2018 bekijk, gaan we tot nu toe alleen maar naar het buitenland."