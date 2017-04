Unilever is straks misschien niet meer Nederlands

Ze schrokken zich rot bij Unilever toen concurrent Kraft Heinz in februari met 134 miljard euro op de stoep stond. De Amerikanen wilden het voedings- en wasmiddelenconcern overnemen, maar Unilever wees het bod meteen af. De aandeelhouders waren echter minder afwijzend. Die vinden dat het allemaal een stuk beter kan bij het Brits-Nederlandse bedrijf. Nu slaat de Unilever-top terug met maatregelen. Dat betekent wel dat Unilever straks misschien niet meer Nederlands is.

Bestuursvoorzitter Paul Polman wil om te beginnen af van de margarine-tak. Daarmee staan oer-Hollandse merken als Becel, Blue Band en Zeeuws Meisje in de etalage. Margarine maakt al sinds de oprichting van Unilever in 1930 onderdeel uit van het assortiment. Drie jaar geleden werd het product al ondergebracht in een apart bedrijfsonderdeel. De voorbode van een verkoop, meenden analisten.

Verslagen

Nu is het dus zover. Buiten bij de margarinefabriek in Rotterdam langs het water zit een groepje werknemers verslagen bij elkaar. Hygiƫnisch haarnetje op het hoofd, blauwe overalls, sigaretje in de mond.

"Wat ons enorm teleurstelt, is dat wij het nieuws vanmorgen via de pers hoorden en er op de werkvloer niets is verteld. We willen natuurlijk weten wat dit allemaal voor ons betekent", vertelt de oudste van hen. "Maar onze leidinggevenden weten van niks." "Of ze zeggen van niets te weten", vult van zijn collega's hem aan.

De eerste werknemer vervolgt: "Het is hier ooit allemaal begonnen. Ik werk hier zelf al 37 jaar. En nu voelen we ons afgedankt. We zijn blijkbaar niets meer waard dan dit kartonnen koffiebekertje."

Dubbele nationaliteit

Niet alleen voor de werknemers in de fabriek begint een periode van onzekerheid. Ook voor de mensen op het hoofdkantoor in Rotterdam wordt het een spannend jaar. Want naast de verkoop van de margarinetak maakte de bedrijfstop vandaag ook bekend dat het af wil van de dubbele nationaliteit van het bedrijf.

Unilever is nu nog een Brits-Nederlands concern met hoofdkantoren in Londen en in Rotterdam. Maar Unilever wil slagvaardiger worden. Voor het eind van het jaar moet duidelijk zijn welk hoofdkantoor overblijft.

"Ik verwacht dat Rotterdam meer kans heeft", zegt Joost van Beek, analist bij Theodoor Gilissen. "Met name omdat we hier heel erg veel werkgelegenheid hebben en onderzoek. De brexit speelt daar natuurlijk ook een rol bij en de belastingaspecten."

Londen

Andere analisten menen juist weer dat Londen een grotere kans maaktmdat Unilever er bijvoorbeeld al voor koos om de onderzoeksafdelingen van het concern te concentreren in Wageningen. Daar komen mensen te werken die eerder in Rotterdam, Polen en Duitsland zaten.

Er wordt dus gesneden in de kosten en bedrijfsonderdelen worden samengevoegd, maar ook de winstgevendheid moet flink omhoog. "Het is een heel ambitieus plan", zegt analist Van Beek. "De winstmarges moeten omhoog naar 20 procent, dat is veel meer dan werd verwacht. Die marge ligt nu op 16 procent. Verder willen ze ook meer winst gaan uitkeren. Ik denk dat beleggers tevreden zullen zijn met deze plannen."

Rendement

De plannen zijn dus bedoeld om aandeelhouders meer rendement te bieden. Als Unilever dat waarmaakt, is het minder interessant voor aandeelhouders om hun aandelen te verkopen. En dus is een nieuw overnamebod op Unilever ook verder weg. "Ik denk dat met deze plannen een nieuw overnamebod is afgewend", zegt Van Beek.

Dat juichen ze bij de vakbonden toe, want met een nieuwe eigenaar weet je nooit wat er gaat gebeuren met fabrieken en personeel. Maar tegelijkertijd maken de bonden zich ook zorgen. "Alles lijkt er nu op gericht om de aandeelhouders tevreden te stellen", zegt Peter de Jong van CNV. "Maar wat gaat er gebeuren met de mensen bij de margarinefabriek? Unilever is een goede werkgever, mensen werken er graag. We hopen dat dat zo blijft als het onderdeel is verkocht."

De mannen aan de kade bij de fabriek in Rotterdam willen dolgraag weten hoe het nu verder gaat. Is er al een koper voor de fabriek? Blijft de productie hier? Wat gaat er met hun baan gebeuren? "Als ze de boel naar Polen gaan verhuizen, ben ik mooi de sigaar!"