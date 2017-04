IJshockeysters ook te sterk voor Australië

De ijshockeysters hebben nu alle duels op het WK gewonnen. Zaterdag speelt Oranje zijn laatste duel en dan is Zuid-Korea, dat ook al zijn duels heeft gewonnen, de tegenstander. De winnaar van dat duel wint het toernooi en promoveert naar divisie I B.

Lastiger dan verwacht

Oranje had meer moeite dan verwacht met de Australische vrouwen, die alleen van Noord-Korea hadden gewonnen. Nederland nam in de eerste periode dan wel een 2-0 voorsprong door treffers van Mieneke de Jong en Kayleigh Hamers, maar kon de andere kansen niet omzetten in treffers. Alleen Nickey Tjin-A-Ton wist het doel nog te vinden.

Omdat Nederland niet verder afstand nam, kreeg Australië vertrouwen en wist het zelfs te scoren via Katherine McOnie. Verder dan dat liet Oranje het echter niet komen.