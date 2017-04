Davis Cup-rookie heeft ontgroeningsspeech al gehad

Ten overstaande van een volle eetzaal een onbeduidend verhaal over een teddybeer moeten vertellen. Zo maakte debutant Botic van de Zandschulp kennis met de wetten van een Davis Cup-week.

Het is voorafgaand aan een interland een traditie van het Nederlandse tennisteam, dat vanaf vrijdag in Zenica tegen Bosnië speelt. Nieuwelingen moeten tijdens het spelersdiner een speech houden.

Het praatje heeft het karakter van een ontgroening. "Thiemo de Bakker haalde ineens een teddybeer tevoorschijn en ik werd naar voren gehaald en moest over die beer vertellen", legt Van de Zandschulp uit. "Het was een beetje vreemd, want ook de Bosnische ploeg was erbij. Maar ik heb het er denk ik wel goed van afgebracht", lacht hij.