NCTV Schoof: de werkelijkheid is soms bizarder dan Homeland

Versterkt zo'n dreigingsniveau de angst niet juist?

"Het laatste wat we willen, is mensen banger maken", zegt Schoof. "We willen de angst juist wegnemen. Nederlanders zijn volwassen mensen en kunnen zelf inschatten of ze veilig zijn. En bij grote evenementen en bijeenkomsten worden altijd de nodige maatregelen genomen."

Zo rijden in grote steden vaak speciale, zwaarbewapende teams rond die kunnen optreden als een aanslag dreigt. Schoof: "Terroristen slaan graag toe op plekken met uitstraling. Dat zijn ook plekken waar vaak veel mensen zijn. In een weiland in Friesland loop je uiteraard minder gevaar dan in een stadscentrum in de Randstad."