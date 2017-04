'Zware cobra-vuurwerkbom ontploft in kofferbak Heerlen'

Bij een ontploffing in een woonwijk in Heerlen zijn meerdere auto's beschadigd geraakt. De politie houdt er rekening mee dat de explosie is veroorzaakt door een Cobra-vuurwerkbom.

Volgens ooggetuigen vond de ontploffing plaats in een geparkeerde auto, die daardoor forse schade opliep. Door de klap sneuvelden de ramen en liepen wagens ernaast lakschade op door rondvliegend materiaal. Er raakte niemand gewond.

"Ooggetuigen zagen dat twee mannen iets onder een auto legden en wegrenden. De ontploffing heeft een gat geslagen in de bodem van de auto en de ruiten vernield", vertelt een woordvoerder van de politie tegen de regionale nieuwssite 1Limburg.

De politie heeft met twee gedupeerde auto-eigenaren contact gehad. Een ooggetuige zegt dat er zes wagens beschadigd zijn geraakt door de explosie.

Er is nog niemand opgepakt.